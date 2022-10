: Parte con una grande parata di piede in avvio di partita e poi è pronto a rispondere all’assedio che l’udinese gli fa per tutto il primo tempo. nel secondo tempo è meno impegnato, ma comunque preciso.: Sottotono, ma non per colpa sua. Ha lo stesso problema di Valeri. Costretto a giocare troppo avanti, non riesce a creare quelle azioni in velocità che ne esaltano le caratteristiche.Nel cuore della difesa a tre della Cremonese cerca di fermare in qualche modo la discesa dell’attacco bianconero e lo fa abbastanza bene.: Con Aiwu è costretto ad impostare e portar su palloni, senza avere le caratteristiche per farlo, con il risultato che la manovra diventa lenta e macchinosa, mentre Valeri e Sernicola sono costretti a partire troppo avanti e non riescono (perché non ne hanno) a sfruttare gli spazi.(35’s.t.: completamente fuori posizione, sulla destra non riesce a creare nulla se non pasticci. Del resto è sbagliato pensare di fare impostare il gioco a lui invece che fargli marcare Delofeu, sempre libero.: Cerca il suo ruolo quasi tutta la partita, resta a metà tra il centrocampista difensivo e offensivo senza trovare un’identità precisa: Non entra mai davvero in partita. A centrocampo lo superano tutti continuamente. Troppo lento per il gioco che gli è richiesto di fare.(20’s.t.Entra a partita in corso e mette un po’ più di sostanza rispetto a Meitè)Sporca un sacco di palloni, ma cerca di tenere la barra dritta nel mezzo del centrocampo e della manovra Udinese. Prezioso nelle due fasi.: Siamo abituati a vedere le sue giocate e le sue invenzioni, ma contro l’Udinese non riesce a trovare gli spazi adatti per crearle.(20’s.t.Entra per dare un po’ più di spinta a sinistra. Non sempre ci riesce, ma comunque la sua prestazione è sufficiente).Entra dal primo minuto, ma riesce a giocare solo per 8/9 prima di prendere un calcio che lo fa zoppicare per altri 10 ed essere sostituito(23’p.tEntra e la squadra cresce subito. Fa movimento, spinge e aiuta anche Okereke. Ad inizio ripresa si vede deviare in angolo un tiro a giro delizioso. Inspiegabile il fatto che non sia sempre titolare.: L’’ingresso di Bonaiuto migliora anche il suo movimento, ma resta comunque un attaccante che non segna… E che non ci prova neanche troppo.(35’s.t.)All.: Mette in campo una squadra ordinata, anche se la Cremonese migliore si vede quando inserisce, solo perché è costretto, Bonaiuto al posto dell’infortunato Dessers.