- Incolpevole sui tre gol dell'Udinese, per il resto compie qualche parata che poteva appesantire il risultato.- Che sia Pereyra o Udogie da marcare il risultato è sempre lo stesso. Meglio esterno a tutta fascia.- Si perde Success in occasione del gol come un principiante.- Fatica anche lui, anche se dalla sua parte arrivano meno occasioni pericolose degli attaccanti bianconeri.- Il più propositivo in attacco, le poche occasioni della Cremonese arrivano dalla sua parte.- In fase di interdizione non riesce a dare il suo solito apporto. In fase di possesso, ancora meno.- Subisce la qualità di Samardzic e non riesce a essere utile alla squadra in fase di possesso.- Soffre gli inserimenti di Lovric. Spesso in ombra.- Non riesce a mettere né quantità né qualità a servizio della sua squadra.- Esce in anticipo per infortunio ma non riesce mai a rendersi pericoloso.- Scontro ad armi pari contro Bijol che vince il difensore dell'Udinese.- La differenza di valori in campo si è vista ma l'approccio alla partita è stato pessimo.- Non pervenuto dal suo ingresso in campo.- Entra al posto di Sernicola ma non riesce a migliorare la situazione, rendendosi protagonista di qualche svarione difensivo.- L'unico che ci prova ma da solo è difficile.- Copre bene Udogie anche se è più l'esterno dell'Udinese che ha calato la spinta offensiva.- Almeno ci mette voglia e si dà da fare.