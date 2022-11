: Nel primo tempo fa due mezzi miracoli. Il numero uno grigiorosso è sempre una garanzia e uno dei migliori in campo in una serata difficilissima, ma da cui la Cremonese esce con un pareggio importante: Centrale della difesa a tre, se la cava decisamente bene. Il suo è un lavoro pulito e preciso senza troppi fronzoli.: Una partita decisamente positiva la sua. Gioca sempre in anticipo e riesce a togliere fiato a Rebic, un’ impresa tutto’altro che scontata.: Fatica a contenere Ballo Tourè e non si propone praticamente mai in avanti. Non in una delle sue serate migliori e infatti Alvini nella ripresa gli preferisce Sernicola.(17’s.t.) Entra dalla parte di Leao e con la collaborazione di Aiwu gli concede davvero pochissimo: Buonissimo il suo lavoro in marcatura.Gioca semplice ed in modo efficace, cerca l’anticipo e i suoi interventi sono sempre puliti.: a metà campo organizza il gioco, si posiziona davanti alla difesa un po’ più arretrato del solito per contenere le incursioni di Bennacer e poi cerca di far ripartire l’azione grigiorossa quando può.(25’s.t.) Entra quasi alla mezzora della ripresa, ma mette ordine e qualità a centrocampo da subito. Una delle migliori prestazioni da inizio campionato: A volte sembra che abbia un atteggiamento di sufficienza contro la sua ex squadra, ma gli manca almeno una marcia per permetterselo. Del suo reparto è quello che ha giocato peggio.: Per lui una partita di grande contenimento e sacrificio. Ogni tanto fatica, bisogna dirlo, ma alla fine convince nel ruolo di diga davanti a Diaz.Ha grande qualità e con il Milan ha avuto poche occasioni di dimostrarlo perché è stato costretto a giocare più basso rispetto al solito. Comunque, anche così, sbaglia poco o niente.( 43’s.t.: Ci mette la corsa, ma non riesce proprio mai a rendersi pericoloso e sbaglia tanti controlli. Il Milan non era certo un cliente facile e lui ha pochi minuti da titolare nelle gambe. La speranza è che abbia margine di crescita(17’ s.t.)Prova a metterci un po’ di qualità, ma tocca davvero pochi palloni: Prova a giocare di sponda e la cosa gli riesce solo parzialmente. Esce dopo un quarto d’ora dall’inizio della ripresa. La sua è stata una gara di sacrificio però sul taccuino alla voce tiri in porta, resta uno zero tondo tondo.( 17’s.t.)Prova a mettere in difficoltà la difesa del Milan cercando un paio di incursioni in velocità, azzarda un tiro. Niente di più, ma va bene così.All.Mette in campo una formazione rimaneggiata rispetto al solito e alla fine riesce a contenere il Milan, a volte con il buon vecchio e classico catenaccio. Se lo scopo era quello di muovere comunque la classifica, l’obiettivo è stato centrato in pieno.