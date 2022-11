Il Milan, vinto di misura l’ultimo match contro lo Spezia, cerca il successo in casa della Cremonese del consulente strategico Ariedo Braida, ex dirigente dei rossoneri, per non perdere altri punti dalla vetta. Leao e compagni avanti a 1,52 contro il 5,80 dei padroni di casa, ancora senza vittorie in campionato. Nel mezzo il segno «X» fissato a 4,33. Più equilibrio tra Goal, offerto a 1,78, e No Goal, dato a 1,92. Per il risultato esatto lo 0-2 si gioca a 7, mentre sale a 16 l’1-0. L’Inter cerca invece riscatto dopo l’ennesimo scontro diretto perso. In casa contro il Bologna dell’ex nerazzurro Thiago Motta, reduce da tre successi consecutivi, per gli uomini di Inzaghi un’occasione da non perdere. Offerto a 1,32 contro il 9 del segno «2». Alta anche la quota del pari a 5,50. I nerazzurri in casa hanno sempre trovato la via del gol e contro i rossoblù, con già 13 reti subite in trasferta, è avanti l’Over 2.5, a 1,50, sull’Under 2.5 proposto a 2,40. Sembra non aver fine la corsa del Napoli, arrivata alla nona vittoria consecutiva in Serie A dopo la prima sconfitta dell’anno rimediata in Champions. In casa contro l’Empoli occasione da non perdere per i partenopei, offerti a 1,18 contro il 13 dei toscani, che difficilmente riusciranno a centrare anche un pareggio visto a 7,50. Occhi puntati su una vittoria di Meret e compagni senza subire gol, in quota a 1,96. La Juventus, conquistato il derby d’Italia, cerca invece la quinta vittoria contro un Verona sempre più in crisi. Al “Bentegodi”, stadio avverso ai bianconeri nelle ultime stagioni, è favorito comunque il «2» a 1,68. Sale a 3,75 il pareggio, con il secondo successo stagionale degli scaligeri visto a 5. I soli tre gol fatti e quattro subiti della Juve fuori casa, fanno prevalere, seppur di pochissimo il No Goal, a 1,85, sul Goal dato a 1,86. Anche la Lazio vuole dar seguito al successo nel derby nel posticipo di giovedì sera contro il Monza. I bookie premiano i biancocelesti a 1,68, con il segno «2» offerto a 4,75. Si gioca invece a 4 il segno «X». Cerca invece di cancellare la sconfitta di domenica la Roma, impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Partita equilibrata, ma favorevole ai giallorossi, proposti a 2,05 contro il 3,40 del successo degli uomini di Dionisi. Sale a 3,60 il pari come nella scorsa stagione. Anche l’Atalanta vuole mettersi alle spalle la sconfitta con il Napoli nel match del “Via del Mare” contro il Lecce. Avanti i bergamaschi, ancora imbattuti fuori casa, a 1,86, con il primo successo interno per gli uomini di Baroni fissato a 4,20. Nel mezzo, a 3,50, l’opzione pareggio. Quote casalinghe invece per Fiorentina (1,52) contro la Salernitana (6) e Torino (1,62) sulla Sampdoria, mentre proverà lo scherzo dell’ex mister Gotti, ma il suo Spezia (4,10), parte dietro all’Udinese (1,84).