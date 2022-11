La Cremonese cerca rinforzi sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per la difesa si guarda a Colley della Sampdoria. A centrocampo il sogno sarebbe quello di riavere Gaetano dal Napoli, ma non mancano idee legate a Gagliardini (Inter) o Filippo Ranocchia (Juve, in prestito al Monza). A proposito di giovani c’è l’interesse per il classe 2000 e nazionale Under 21 Hans Colussi Caviglia, attualmente al SudTirol ma ancora di proprietà della Juventus.



In attacco il club grigiorosso si è mosso per Caputo della Sampdoria, Lasagna o Henry del Verona, Bonazzoli della Salernitana, Shomurodov della Roma.

In uscita Radu tornerà all'Inter, Vasquez pensa al Messico. Poi c'è l'incedibile Valeri, ma Lazio e Atalanta hanno già bussato alla porta.