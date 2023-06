Uno dei pochi giocatori a salvarsi nella stagione negativa della Cremonese è stato. Nonostante la retrocessione della squadra, l'esterno sinistro classe '98 si è messo in vetrina diventato un intoccabile: ha saltato solo due partite, la prima giornata di campionato con la Fiorentina per un affaticamento muscolare e il secondo turno di Coppa Italia contro il Modena rimanendo in panchina. Per il resto, sempre in campo.- Ora per Valeri si aprono le porte del mercato:. L'estate scorsa la richiesta si aggirava intorno ai 5 milioni di euro, dopo un anno da protagonista in Serie A il prezzo si è alzato e ora servirà un po' di più. In questi giorni il giocatore è in vacanza, quando rientrerà si confronterà con la società e valuterà le proposte.- Se non dovessero arrivare proposte soddisfacenti,. La scadenza del contratto infatti è fissata per giugno 2024, e al momento non sono previste trattative per il rinnovo.