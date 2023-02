Cremonese-Roma 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 17’ p.t. Tsadjout (C), 26’ s.t. Spinazzola (R), 38’ s.t. rig. Ciofani (C)



Assist: 17’ p.t. Valeri (C), 26’ s.t. Mancini (R)



Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari (39’ s.t. Chiriches),, Bianchetti, Vasquez; Sernicola (39’ s.t. Ghiglione), Pickel (33’ s.t. Galdames), Benassi, Valeri; Afena-Gyan (21’ Meité), Tsadjout (33’ s.t. Ciofani), Okereke. All. Ballardini.



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (23’ s.t. Karsdorp), Ibanez; Zalewski (18’ s.t. Solbakken), Cristante (18’ s.t. Matic), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (18’ s.t. Matic), Dybala; Belotti (18’ s.t. Abraham). All. Mourinho.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 12’ p.t. Ferrari (C), 7’ s.t. Bianchetti (C), 13’ s.t. Sernicola (C), 29’ El Shaarawy (R), 38’ s.t. Ibanez (C)



Espulsi: 1’ s.t. Mourinho (R)