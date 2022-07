La Cremonese ha praticamente definito l'acquisto di due centrocampisti classe 1997: l'argentino Santiago Ascacibar dell'Hertha Berlino e il brasiliano Charles Pickel del Famalicao.



Intanto il club grigiorosso prepara un'offerta importante per acquistare dal Comune di Cremona lo stadio Zini, per il quale ha già un diritto di superficie per 99 anni.