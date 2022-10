La riflessione sullavista anche ieri a, è che essere ‘bellini’, ma costantemente incompiuti, non basta più. Non può bastare. Perché sono troppe le caratteristiche che la squadra dinon ha per giocare in serie A e in testa a tutte, c’è la qualità.Quella che in serie A non puoi non avere. Se in serie B la Cremonese poteva permettersi qualche errore senza pagarlo carissimo, quest’anno non è più così. E con lo Spezia si è visto.I grigiorossi hanno tutte le colpe sui due gol presi e sulle troppe occasioni mancate.Dopo la rete lampo di, la squadra si è subito seduta.Nessuna giocata di qualità, ma neanche l’occhio della tigre, per difendere un vantaggio che era fondamentale mantenere. L’ attacco non ha saputo tenere su un pallone, il centrocampo non trovava una quadra neanche a piangere e la difesa era insopportabilmente lenta.E cosìhanno rifilato due gol aguastandogli l'esordio in serie A. Resta il solito rimpianto. La sensazione che bastasse poco ad aggiustare il tiro. Quando è entrato, inspiegabilmente non titolare, spostatoe inseritoa spingere sulla sinistra, la squadra è migliorata. Fino al pareggio di. Ma un punto è troppo poco. E il tempo per recuperare sempre meno.