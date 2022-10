Il pareggio di Lecce va stretto alla Cremonese, ma questo poco consola del fatto che una buona occasione se ne sia andata. Per l’ennesima volta. Certo scopriamo con piacere che mister Alvini sembra non voglia più perseverare graniticamente su un modulo che si è rivelato più che inefficace, dannoso.



Finalmente abbiamo visto la Cremonese schierata come ai tempi proficui della serie B, con un 4-2-3-1 che non ha lasciato spazi ai pugliesi, ma piuttosto ad un regista puro e che ha finalmente valorizzato una catena di destra di livello con Sernicola e Zanimacchia. Con quest’ultimo per altro, nel ruolo a lui più congeniale.



Le buone notizie però finiscono qui. Del reparto offensivo si è salvato il solo Ciofani, mentre continuano a deludere Okereke e ancor di più Dessers. Tra i due è sempre più evidente per altro che non ci sia un grosso feeling in campo, almeno al momento. La classifica spinge i girigiorossi sempre più in basso e domenica allo Zini arriva il Napoli…