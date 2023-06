L’inizio della sessione estiva di calciomercato si avvicina e in casaè tempo di valutazioni: dopodi mister, la società grigiorossa sta lavorando a quello di Daniel, pronto a giocare all’ombra del Torrazzo per la quinta stagione consecutiva (l’annuncio è atteso a breve). Si prospetta invece l’, centrocampista reduce da una stagione da protagonista a Lecco che il procuratore ha proposto a diversi club di Serie A e B col serio rischio di scatenare un’asta. La Cremonese vorrebbe rinnovargli il contratto, ma solo a determinate condizioni. Più fredde invece le piste che sembravano portare alle cessioni immediate di: i Rangers non sembrano intenzionati ad offrire la cifra richiesta per il nigeriano (che resta comunque in uscita), mentre la Steaua Bucarest ha momentaneamente virato su altri obiettivi per la difesa.Per quanto riguarda il mercato in entrata, durante le trattative che hanno portato al rinnovo mister Ballardini ha chiestoche possano completare la rosa, ma anche la permanenza di alcuni elementi che hanno ben figurato in Serie A, come. Da qui le voci che vedono i grigiorossi in trattativa con giocatori del calibro del Mudo, svincolato dopo l’esperienza al Parma e già allenato dal tecnico ravennate, e Massimo, bomber di categoria che nelle ultime due stagioni ha conquistato due promozioni. Non è andato a buon fine il tentativo in extremis per Fabio, altro esperto di promozioni che ha preferito mantenere la parola data al Palermo, che in più gli ha offerto un ricco contratto biennale. Allo stesso tempo la Cremonese terrà d'occhio eventuali esuberi delle squadre di Serie A, che in cadetteria invece possono fare la differenza. Il reparto che necessita di più rinforzi è il centrocampo, ad oggi composto da Pickel, Castagnetti, Nardi, Milanese, Tenkorang e altri ragazzi in rientro da vari prestiti in Serie C. Molti di questi verranno nuovamente girati in prestito, ma al momento la priorità del ds grigiorosso riguarda le cessioni di alcuni over che possano liberare slot per i nuovi acquisti. Oltre ai già citati Dessers e Chiriches potrebbero quindi salutare Valeri (in scadenza nel 2024 e cercato in Serie A), Nardi, Gondo, Pickel e Strizzolo.