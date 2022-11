Tiene banco la faccenda legata a Wilfried Zaha, giocatore in forza al Crystal Palace, richiesto da diversi top club di Premier League. Il Crystal Palace spera di poter rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, ma trovare un accordo potrebbe non essere così facile. Secondo quanto rivelato da The Sun, infatti, starebbe aumentando l'interesse di Chelsea e Arsenal per il talento ivoriano. La scelta del giocatore sul proprio futuro potrebbe dipendere anche dal posizionamento del Crystal Palace a fine stagione. Per questo Zaha continua a temporeggiare nonostante gli sia stato già offerto il rinnovo contrattuale.