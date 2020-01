Nuova esperienza in panchina per Hernan Crespo. L’ex attaccante, vecchia conoscenza del nostro campionato, è il nuovo allenatore del club argentino Defensa y Justicia. È la seconda esperienza in patria, dopo quella alla guida del Banfield.

¡Bienvenido Hernán Crespo a Defensa y Justicia!@Crespo pic.twitter.com/9gUrDOXZVA — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 26, 2020