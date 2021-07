Mimmo Criscito, capitano del Genoa, ha parlato in un'intervista al Secolo XIX, elogiando la vittoria dell'Italia agli Europei: “Sono davvero felice, non solo da italiano, ma anche perché in quella squadra ho tanti amici. In più con mister Mancini ho un bel rapporto, fin dai tempi della Zenit. Sono molto contento per lui, se lo merita. Rimpianti per non esserci stato? Ma no, va bene così. Mi sono commosso quando ho visto le lacrime di Spinazzola, è stato un momento molto toccante. E ho visto una squadra vincere da squadra, tutti insieme: un bellissimo messaggio”.