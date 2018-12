Pochi gol e tante critiche. Periodo nero per Gonzalo Higuain, che paga più degli altri la crisi in cui è piombato il Milan. Il Pipita è additato tra i principali responsabili e con il mercato di gennaio in arrivo le voci su un suo trasferimento si fanno sempre più insistenti. Al momento c'è un'unica destinazione di cui si parla, il Chelsea, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, suo grande estimatore. L'idea prende sempre più piede, tanto da trovare ampio spazio anche nelle valutazioni dei bookmaker. Gli analisti Sisal Matchpoint danno a 2,50 il trasferimento dell'attaccante argentino ai ai Blues entro fine gennaio: la quota indica dunque una buona probabilità, la stessa, ad esempio, che il Manchester City, grande favorito in Champions, raggiunga la finale di Madrid.