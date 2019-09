I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

Un Milan in crisi, che colleziona una figuraccia in fila all'altra, che ha perso quattro partite su sei, che si trova al sedicesimo posto in classifica, lontano dalle posizioni che contano.92 presenze e 11 gol in rossonero tra il gennaio 2014 e il luglio 2017, il quale è pronto a tornare per dare una mano:. ​Dopo l'esperienza in Italia, il trequartista giapponese classe 1986 ha vestito le maglie di Pachuca e Melbourne Victory, attualmente è svincolato e guida la nazionale della Cambogia.