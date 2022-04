L’esclusione dal derby, la tribuna con la Macedonia del Nord e la bacchettata di Roberto Mancini dopo la Turchia. Tornato a Roma, Nicolò Zaniolo sperava di ritrovare il sorriso ma non è stato così. L’umore del numero 22 era nero come la notte. Ha scelto la via del silenzio: niente post, via le storie Instagram e via anche la foto profilo con la maglia della Roma. Poi la notizia dell’infortunio: fastidi muscolari. E Sampdoria in dubbio quando in realtà il posto da titolare era già parecchio in dubbio da prima. Il futuro nella Roma pure.



JUVE E RINNOVO - C’è la Juve sullo sfondo, ma pure i bianconeri cominciano a nutrire dubbi e di sicuro non si avvicinano ai 60 milioni chiesti dalla Roma. Quindi resta? Se lo fa sarà senza adeguamento top, come vorrebbe Nicolò. Il suo entourage ha chiesto uno stipendio da oltre 5 milioni. Visto il suo recente rendimento, per i Friedkin non se ne parla, almeno per ora. Tutto rinviato a fine stagione e nel frattempo l’ex interista si concederà il meno possibile ai media. In questa ultima fase di stagione Zaniolo si gioca molto. A patto che si metta in gioco anche lui migliorando stato di forma, comportamenti, qualità d’allenamento e prestazioni. Per ora Mou lo vede fuori dai titolari ma potrebbe concedergli una chance contro il Bodo/Glimt giovedì, in Conference League. Infortuni permettendo.