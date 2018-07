Il neo-centrocampista della Roma Bryan Cristante ha rilasciato un'intervista al canale tematico del club: "Con l'Atalanta sono riuscito a darmi quella spinta fondamentale per arrivare un top club. Ho trascorso due stagioni fantastiche in nerazzurro, poi ho scelto Roma per via della splendida storia che la circonda, per il gran progetto che mi è stato illustrato e perché sono stato convinto dal presidente e da tutte la dirigenza che lavora per noi. Vorrei quantomeno ripetermi a livello realizzativo, e giocare il maggior numero di partite possibile. Il mio gol più bello? Quello di testa contro la Juve".