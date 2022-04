Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il Leicester: "È stata una grande partita, ora ci giocheremo tutto al ritorno".



PRESTAZIONE - "Tra quest’anno e l’anno scorso abbiamo dimostrato che anche in Europa diciamo la nostra. In Premier League vanno forte, ma ce la giochiamo".



RITORNO IN CHAMPIONS - "Serve costanza. Oggi ce la giochiamo con tutte, abbiamo trovato continuità nella seconda parte di stagione. Per l’anno prossimo ci proveremo, ora chiudiamo al meglio questa stagione".