Le storie su Instagram di Cristian Totti e della sorella Chanel, hanno svelato la festa per i 18 anni di Melissa Monti, la fidanzata del figlio dell'ex numero dieci romanista. Tra fuochi d'artificio, vestiti piumati, karaoke e torta a più piani, Melissa ha preparato una festa in grande stile. Cristian Totti si è presentato elegantissimo, in smoking. La coppia è fidanzata da un anno: "Sei la più bella", il commento sui social di Chanel.