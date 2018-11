Cristiana, nuovo vice presidente della, pubblica una foto su Instagram per esprime la propria gioia: "Sono un’appassionata di calcio, cresciuta con un nonno accompagnatore della, che mi ha trasferito questa passione come sua eredità:Entro in Lega Pro come Vice Presidente con la voglia di definire presto il mio ruolo in campo nella Lega dei Comuni d’Italia: 59 squadre, 3 gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo.La Lega Pro ha tra i suoi obbiettivi abbassare l’età media dei club, per diventare vero e proprio vivaio delle serie maggiori, investire sull’istruzione è un imperativo.La pedagogia del calcio mio nonno la sintetizzava così:. Ma, correggendo i difetti di gioco si possono correggere limiti caratteriali evolvendo la persona. Ciò che fai in campo si riflette nella vita.. Il calcio è un bambino che gioca con un barattolo, un padre che porta il figlio allo stadio, ma è anche un luogo dove girano tanti soldi e tanta energia umana ed è inevitabile che si creino dinamiche torbide come quelle che, di tanto in tanto, scoperchiamo.Personalmente io scelgo il romanticismo che il calcio porta con sé e non perché sono donna. Scelgo di essere romantica ma pragmatica perché non è concessa alcuna forma di romanticismo senza pragmatismo, ed è così che vorrei fosse".