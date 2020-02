Il compleanno odierno di Cristiano Ronaldo è l'occasione perfetta per celebrare l'asso portoghese e la sua carriera: tra i tanti che hanno speso belle parole per Cr7 c'è anche Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Intervistato al quotidiano portoghese Record, ha dichiarato: "Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, non ti abbiamo dimenticato". Attestato di stima forte e a tratti inaspettato, dopo il turbolento trasferimento alla Juventus nel 2018.

Tra gli altri anche Sir Alex Ferguson ci ha tenuto a fare gli auguri ad "un grande giocatore e soprattutto un grande uomo" rimarcando il suo status di "miglior talento" mai allenato dall'ex manager dello United.