A volte ritornano. Questo calciomercato estivo ha (ri)portato in Italia due grandi ex come Lukaku all'Inter e Pogba alla Juventus. Ma all'estero potrebbe succedere qualcosa di ancora più grosso, il riferimento è ai due calciatori che hanno dominato la scena mondiale negli ultimi decenni: Messi e Cristiano Ronaldo.



LEO - L'allenatore del Barcellona, Xavi ha dichiarato sull'asso argentino del Paris Saint-Germain: "Vorrei che la storia di Messi al Barça non fosse finita, spero e penso che meriti una seconda tappa. Vorrei che tornasse qui? Assolutamente sì!".



CR7 - L'attaccante portoghese del Manchester United salterà l'amichevole di oggi con l'Atletico Madrid (dove non è ben voluto), ma ha annunciato che giocherà domani contro il Rayo Vallecano. Intanto spunta una nuova voce sul suo futuro, legata a un ritorno allo Sporting Lisbona, il club che lo lanciò nel mondo del calcio professionistico. Impossibile? Mai dire mai.