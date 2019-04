Cristiano Ronaldo è pronto a diventare... pasticcere. No, i tifosi della Juventus non devono preoccuparsi, il campione portoghese non medita di ritirarsi dalle scene; semplicemente ha deciso di investire in un nuovo settore, dopo aver recentemente inaugurato una clinica per la cura dei capelli a Madrid. Secondo quanto riferisce Il Corriere di Torino, CR7 vorrebbe aprire un lussuoso negozio di dolci portoghesi nel capoluogo piemontese: la boutique dovrebbe essere aperta in pieno centro città, tra via Gramsci e via Gobetti, e sarebbe un regalo per la sua fidanzata Georgina.