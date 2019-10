Novella 2000 svela curiosità e aneddoti della vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I sacrifici di lei per stare accanto a lui. Quali? A tavola sono vietati alcolici di qualsiasi tipo, almeno due litri d'acqua e solo spremute di frutta. Da mangiare petto di pollo ai ferri senza olio e sale. Cristiano è maniacale per la cura del suo corpo, si nutre di proteine, cereali e vitamine. Sei piccoli pasti al giorno a distanza di 3/4 l'uno dall'altro per mantenere il metabolismo sempre attivo.



ALLENAMENTO - La sua settimana tipo prevede cinque giorni su sette in palestra: corsa, pilates e piscina. Programma tutto nei minimi dettagli, anche le ore di sonno: sette ore e mezza al giorno divisie in cinque pisolini da novanta minuti. Il tempo di una partita.