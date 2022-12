Cristiano Ronaldo ha firmato per l’Al-Nassr. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri attraverso i canali social del club saudita. Stessi canali social che hanno immediatamente subito l’effetto dell’arrivo del fuoriclasse portoghese. I numeri sono da capogiro.



FOLLOWER QUADRIPLICATI – CR7 è da sempre abituato a smuovere le masse, non solo a livello sportivo, ma anche sui suoi social media personali. Il 5 volte Pallone d’Oro è infatti seguito da ben 526 milioni di persone, una parte delle quali non ha esitato a prendere l’assalto il profilo ufficiale Instagram dell’Al-Nassr. La formazione saudita – seguita da 856mila follower prima dell’annuncio di Cristiano Ronaldo – ha infatti quadruplicato il numero dei propri seguaci in sole 12 ore: il numero dei follower è salito – ed è destinato a continuare a salire - sino agli attuali 3,6 milioni.