Cristiano Ronaldo non perde di vista lo stile, nonostante la quarantena: il look impeccabile del portoghese non può esulare dai capelli, soprattutto per le apparizioni social. Non potendo andare dal barbiere né far entrare in casa qualcuno esterno al nucleo familiare, CR7 ha chiesto alla sexy fidanzata Georgina Rodriguez di tagliarli a mo' di parrucchiera, per poi postare il video sul proprio profilo Instagram, in cui mostra proprio la sua dolce metà nelle vesti di una provetta hairstylist, La didascalia è esplicativa: “Rimanete a casa, ma non rinunciate allo stile”.



GUARDA LE FOTO DELLA SEXY GEORGINA NELLA GALLERY!