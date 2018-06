"Cristiano Ronaldo, si riaprono i giochi", titola stamattina il Corriere di Torino. Il Real Madrid abbassa la clausola rescissoria per CR7 a 120 milioni. E anche la Juve ci pensa. Sognare Cristiano Ronaldo non costa più un miliardo di euro, ovvero la sua «vecchia» clausola rescissoria e le Merengues - si legge sul quotidiano - potrebbero lasciarlo andare per soli 120 milioni. Nelle pagine interne altro titolo: "Un gioco da 120.000.000. Per Cristiano Ronaldo, «la clausola può scendere» Il Real Madrid non chiederà più 1 miliardo, ma la cifra che servirebbe per Icardi o Milinkovic. Ecco perché potrebbe provarci anche la Juventus.