Nel 1982 la 17enne Cristina D’Avena si presentò a un provino per interpretare la sigla italiana della serie animata giapponese “Pinocchio”, vinto il quale firmò un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5. Da allora, come ricorda Oggi.it, fu un crescendo, fino all'ultimo disco "40 - Il sogno continua", che celebra appunti gli anni di carriera della cantante, e fino all’ultima trasformazione (sexy). "Mi piace mostrarmi", dice l'esuberante Cristina...



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CRISTINA D'AVENA!