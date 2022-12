Nel 1982 la 17ennesi presentò a un provino per interpretare la sigla italiana della serie animata giapponese “Pinocchio”, vinto il quale firmò un contratto di esclusiva con la Five Record, storica etichetta dell’allora nascente Canale 5. Da allora, come ricorda Oggi.it, fu un crescendo, fino all'ultimo disco "", che celebra appunti gli anni di carriera della cantante, e fino all’ultima trasformazione (sexy)., che in questi giorni è alla ribalta delle cronache per la sua, iniziativa che ha scatenato una serie di reazioni e di polemiche sul fronte progressista.Della vicenda ha scritto anche Massimo Gramellini sul Corriere della Sera: "(...)Tra un puffo e l'altro, la D'Avena ha sostenuto le campagne lgbtqia+, diventandone una colonna sonora. Ed è proprio da quella comunità che è salita in queste ore un'onda di delusione che i social hanno trasformato in ripulsa quando si è scoperto che la cantante avrebbe portato i puffi sul palco della festa di Fratelli d'Italia.Pazienza scoprire che non è Soumahoro tutto quello che luccica, e che tra i progressisti dell'Europarlamento c'è chi si tuffa con voluttà nelle banconote degli emiri reazionari. Ma che Cristina D'Avena possa passare impunemente dal Gay Pride a una ninnananna per La Russa è stato ritenuto intollerabile. Come uscirne? Forse accettando che gli artisti non assomiglino all'idea che ci siamo fatti di loro e lasciandoli liberi di cantare un po' dove vogliono (...)".