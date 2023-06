Era il dicembre del 1985. Avevo 6 anni ed ero appena stato ad assistere a una delle mie prime partite del Milan a S. Siro. Sarebbe rimasta una delle più deludenti. Mi ero anche spaventato per la contestazione del pubblico rossonero. Non riuscivo nemmeno a capire il perché. Era Milan-Waregem. Nei giorni dopo il presidente Farina scappò in Sudafrica. Ero tifosissimo, anche se avevo solo 6 anni. E quella delusione dell’eliminazione dalla Coppa Uefa mi rodeva dentro.Dico sempre che con quel Milan Berlusconi mi fece vivere un’infanzia, un’adolescenza e una giovinezza felici. Impareggiabili. Lui, con quella squadra e quelle vittorie, aveva realizzato tutti i miei sogni di bambino. Con quel Milan c’era sempre il “lieto fine”, come nelle favole dei bimbi. Quelle emozioni non si possono nemmeno descrivere.All’epoca Telelombardia faceva le “maratone televisive” prima e dopo i grandi eventi. A 10 anni ero un habituè del pubblico in studio. Dopo la prima Intercontinentale di Tokyo, venne in studio il Presidente in persona.Ho avuto anche l’onore di scrivere il libro “Milan: il Club più titolato del mondo” in occasione del 110’ anniversario. La sua prefazione mi aveva ovviamente inorgoglito, ma mai quanto il fatto di sapere che il libro scritto da me fosse sempre in bella vista nel suo studio ad Villa S. Martino., da giornalista, la sua presidenza in alcuni momenti delicati. Su tutti la pessima gestione della coesistenza tra Galliani e la figlia Barbara, che ha dato il via al declino rossonero. Ma proprio di quegli anni ricordo l’episodio che ai miei occhi rappresentava alla perfezione il presidente Berlusconi.prendendomi anche allegramente in giro per la cravatta che indossavo (effettivamente era oscena). In diretta ci rimasi davvero male.