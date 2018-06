Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha analizzato in conferenza stampa la sfida vinta contro l'Islanda: "Dobbiamo essere felici, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Ho fiducia, ma domenica dovremo dare tutto. Per Modric il piano era di fargli giocare solo l'ultima mezz'ora ma ho voluto metterlo dall'inizio perché con lui in campo ogni suo compagno ha il 20% in più. Rakitic non avrei voluto metterlo ma Kovacic aveva un fastidio. Devo ammettere che non sempre sono stato soddisfatto del gioco, ma abbiamo dimostrato quanto valiamo".