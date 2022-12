Il CT della Croazia, Zlatko Dalić, ha parlato ai microfoni di HRT dopo la vittoria nella finale per il terzo/quarto posto il terzo posto vinta per 2-1 contro il Marocco: "Questo è un bronzo con riflessi dorati. Abbiamo vinto una partita difficile, è stato fantastico. Questa è una medaglia per la Croazia e per l'intero popolo croato. Per tutti coloro che ci amano nella regione e nel mondo. Davvero fantastico, abbiamo vinto due medaglie in due Mondiali, devo fare grandi congratulazioni ai miei giocatori. Per me questa medaglia di bronzo è oro, vincerla in una competizione del genere è grandioso. Una cosa fantastica per la nostra gente. Oggi hanno giocato tutti quelli che erano sani e in forma, volevamo usare una tattica diversa. Oršić è stato bravissimo, tutti hanno lavorato bene dando il massimo. Era la settima partita, è bello tornare a casa da vincitori".



LA DEDICA - Vorrei dedicare questa vittoria a un uomo che ha iniziato tutto, vale a dire Miroslav Ćiro Blažević (ct croato dal 1994 al 2000 ndr). Capo, questo è per te, questa è la tua medaglia, posso vincere cinque medaglie, ma tu sei l'allenatore di tutti gli allenatori.