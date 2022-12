Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato al portale croato Index: "Tanto di cappello ai ragazzi, complimenti a loro. Chi è stato il migliore? Non bisognerebbe parlare di singoli in questo tipo di vittorie perché le squadre vincono questo tipo di partite. Ogni giocatore croato è ai massimi livelli. Mi aspetto un altro spettacolo in semifinale. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano in semifinale devono credere che diventeranno campioni".