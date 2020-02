Il c.t della Croazia Dalic nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dell'attaccante del Milan, Ante Rebic.



"Non sono sorpreso dalle sue ultime prestazioni perché conosco perfettamente le sue qualità. Ero stupito prima, quando non giocava. Ma capisco il motivo delle difficoltà iniziali. Un nuovo campionato, un nuovo club, nuove abitudini: un periodo di adattamento è sempre necessario. In più nel suo caso vedevo che giocava in una posizione sbagliata, non è esattamente un attaccante ma un esterno".



DIFFERENZA - "È un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l’ha. Può fare la differenza in Serie A e oggi lo sta dimostrando. È veramente, veramente forte. Sono felice di ritrovarlo in grande forma. Ho bisogno di lui. Anche in Croazia in queste settimane hanno scritto cose negative su di lui, anche a me chiedevano perché continuassi a convocarlo se nel Milan non giocava. La risposta è che io l’ho sempre sostenuto e ci ho sempre creduto. Non ho mai pensato di escluderlo".