L’attesa è finita: alle 17 Francia e Croazia si sfideranno a Mosca nella finale del Mondiale. Le due nazioni sono in trepida attesa, così come il neo-giallorosso Ante Coric. Nella giornata libera dopo l’amichevole di ieri contro il Latina, il centrocampista della Roma ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram per caricare la sua Croazia in vista del match di oggi: “Non ci sono parole per descrivere l’orgoglio e la felicità che ci avete dato durante questo Mondiale. Era il sogno di ogni croato che ama la Nazionale e la nostra Croazia. Non è stato facile arrivare fin qui, ma la grandezza è tale quando la strada è più difficile! Grazie per aver fatto tornare il sorriso sui nostri volti, spero che sarà così anche stasera. Sono convinto che il sogno che stiamo vivendo tutti si realizzerà! Oggi saremo campioni a prescindere dal risultato. Siete il nostro orgoglio!“.