Non solo la delusione per aver perso, per almeno dieci giorni, una pedina molto importante per il proprio scacchiere - costretto a saltare l'ottavo di finale di Euro 2020 con la Spagna e recuperabile non prima di un'eventuale semifinale - ma ancheIl calciatore di proprietà dell'Interprima della positività riscontrata nei giorni - figlia forse del match contro la Scozia (dove è stata riscontrata l'infezione di Gilmour, e soprattuttoIl giocatore è stato ovviamente posto in isolamento immediatamente dopo l'esito del tampone e, in vista della partita di stasera a Copenaghen, tutto il gruppo squadra ha dovuto sostenere dei nuovi test per scongiurare il pericolo del focolaio.