Croazia-Marocco (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay) è la finale per il terzo posto ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan. Assente l'interista Brozovic.



PROBABILI FORMAZIONI



CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Pasalic, Majer, Perisic; Kramaric. CT Dalic.



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Regragui.



Arbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar), assistenti Taleb Al Marri e Saoud Al Maqaleh (Qatar), Raphael Claus (Brasile) quarto uomo, Bascunan (Cile) e Villarreal (Stati Uniti) al Var.