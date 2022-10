La quarta sconfitta in otto giornate è un macigno sia in classifica che in quota. L'Inter perde posizioni importanti nella corsa allo scudetto, dove da prima scelta a inizio campionato è scivolata fuori dal podio virtuale dei bookmaker. Dal 2,50 di inizio stagione, i nerazzurri sono ora offerti tra il 6 e il 6,75; a mettere in difficoltà Inzaghi c'è ora anche la Juventus, tornata a vincere contro il Bologna e data a quota 6, mentre davanti a tutti continua la corsa di Napoli e Milan, con gli azzurri in primo piano a 3,30 e i rossoneri poco più indietro, a 3,35. Tra le big continua pure il cammino della Roma, che proprio grazie alla vittoria sull'Inter si porta a quota 8,00, alla pari con l'Atalanta. Rimane invece lontana la Lazio, che pur con il momentaneo terzo posto rimane a 21 volte la posta.