Il momento negativo della Juventus continua anche a livello economico. Il titolo bianconero in Borsa oggi si è chiuso con -3,7%; un altro segno negativo dopo quello di ieri quando hanno chiuso con un -2,58%.



IL DATO NEGATIVO - La giornata di oggi però rappresenta un momento storico negativo per la Juve, perché non era mai andata così in basso negli ultimi cinque anni.