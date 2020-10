La Juve questa sera scende in campo a Crotone con diverse assenze, una su tutte Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus. Presente il neo acquisto Chiesa, ci sarà anche Dybala. La partita sarà visibile in tv su Dazn.





PROBABILI FORMAZIONI



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Juve (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All. Pirlo