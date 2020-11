Crotone – Lazio 0-2

Marcatori: 21’ Immobile, 13’st Correa

Assist: 21’ Parolo





Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (1’st Pereira P.), Benali, Petriccione (23’st Dragus), Vulic (35’st Riviere), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Lazio (3-5-2): Reina; Patric (34’st Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (1’st Akpa-Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (1'st Marusic); Immobile (30’st Pereira A.), Correa (17’st Caicedo). All. S. Inzaghi



Ammoniti: Rispoli (C), Marrone (C), Fares (L), Parolo (L), Cuomo (C), Leiva (A), Luis Alberto