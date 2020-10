Oscar Arturo Vagas è l'uomo che ha scoperto Junior Messias, attaccante del Crotone. Queste le parole del dirigente dello Sport Waurique, squadra del campionato Uisp della comunità peruviana, dove Messias giocava, a Tuttosport: "C'era un ragazzo appena arrivato a Torino per trovare lavoro, inizialmente giocava a calcio e lavorava per la mia ditta di autotrasporti e un po' come fattorino. Condivideva un piccolo appartamento nel quartiere Barriera di Milano con un amico. Era un fenomeno, ce lo invidiavano tutte le squadre e segnava in tutti i modi".