: ordinaria amministrazione per il portierone rossonero, il Crotone lo impegna poco.conferma l'ottimo stato fisico e mentale con un'altra gara giocata a ritmi elevatissimi. Costante presenza anche in fase di spinta.sempre più leader di questo Milan. Guida la difesa con autorità e credibilità, chiude due volte su Messias evitando gol già fatti.: è bravo nel cercare spesso l'anticipo, legge con lucidità diverse situazioni intricate. Positivo.disegna un lancio perfetto che manda in porta Rebic in occasione dell'azione che porta al calcio di rigore. Più attento del solito anche in fase difensiva.esecuzione esemplare dal dischetto per la prima firma stagionale. Il Milan cambia spesso gli interpreti in campo ma Franck gioca sempre: impressionante-è in evidente ritardo rispetto ai compagni perché ha iniziato dopo la preparazione. Ma ha una intelligenza tattica tale da renderlo prezioso nelle due fasi. Buon esordio dal 1' (dal 18' st: Pioli lo richiama perché da lui cerca più qualità nel palleggio. Ma si fa sentire nel finale quando va a chiamare il pressing alto)prestazione senza infamia e senza lode. Buona l'intesa con Calabria, i due si cercano e trovano con i giusti sincronismi. (dal 18' stbravo nella gestione del possesso palla)impegna Cordaz nel primo tempo con un fendente che meritava migliore sorte. Anche quando non entra nel tabellino dimostra di essere vivo e importante come mai gli era capitato in passato. (dal 37 st.non poteva sognare migliore esordio dal primo minuto con la maglia rossonera. Fa le prove generali nel primo tempo quando si gira su un fazzoletto e costringe Cordaz al grande intervento. Realizza un gol da attaccante vero nel secondo, ribadendo in rete un pallone sporco in area di rigore con una girata fulminea. Piace perché 'strappa' e crea la superiorità numerica. (dal 37' stda prima punta fa un po' fatica ad entrare in partita, anche perché viene spesso cercato con i palloni lunghi. Lotta con grande impegno e si accende al 44' con una giocata da campione: stop di spalla, dribbling su Marrone che lo stende in piena area di rigore. Costretto ad uscire per un brutto infortunio al braccio sinistro. (dal 12' st: fa a sportellate consentendo alla squadra di rifiatare una volta acquisito il doppio vantaggio)se il Milan ora è una squadra che lotta e si aiuta in campo lo deve al suo allenatore che ha saputo creare un gruppo coeso e con dei principi di gioco riconoscibili.