La priorità sul mercato in casa Crotone è liberarsi di quei calciatori che non rientrano più nel progetto, anche per questione economiche. Dopo Donsah, che ha rescisso il contratto per trasferirsi in Turchia, il club calabrese è in trattativa col Monza per piazzare l'esterno Salvatore Molina e col Brescia per il centrocampista Ahmad Benali.