Crotone – Napoli 0-4



Marcatori: 31’pt Inisgne, 13’st Lozano, 31’st Demme, 45’st Petagna

Assist: 31’pt Zielinsky, 13’st Insigne, 31’st Mertens, 45’st Mertens



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (40’st Eduardo), Molina, Benali (36’Vulic), Petriccione, Reca; Messias, Simy (40’st Dragus). Allenatore: Stroppa.



Napoli (4-2-3-1); Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (38’st Maksimovic), Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko (33’st Lobokta); Lozano (32’st Politano), Zielinski (23’st Mertens), Insigne (33’st Elmas); Petagna. Allenatore: Gattuso.



Espulsi: Petriccione (C) al 5’st per gioco pericoloso

Ammoniti: Koulibaly (N), Cuom (C), Pereria (C), Reca (C), Lobokta (N), Politano (N)