Crotone – Roma 1-3

Marcatori: 8’pt, 29’pt Mayoral, 34’pt Mkhitaryan (rig), 25'st Golemic (C)

Assist: 8’pt Mkhitaryan, 29’pt Cristante; 25'st Golemic (C)



Crotone 3-5-2: Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira (1’st Vulic), Molina, Zanellato, Eduardo (10’st Riviere), Reca; Messias, Simy.



Roma 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez (18’st Kumbulla); Karsdorp, Cristante (34’st Veretout), Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan (18’st Pellegrini); Borja Mayoral (39’st Dzeko)



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: Bruno Peres (R), Golemic (C), Magallan (C), Ibanez (R), Pellegrini (R)