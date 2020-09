Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, parla a Sky Sport: "Juric è grande allenatore. A Genova non gli hanno dato abbastanza tempo, ora lo sta dimostrando a Verona. Sul mercato? Mancano due difensori, un attaccante e poi vedremo gli ultimi giorni di mercato che sorprese potremo offrire. Non abbiamo speso tanto, abbiamo investito su giovani interessanti. Abbiamo fatto tanti prestiti con diritto di riscatto perché si può fare poco quest'anno per la crisi. Petriccione e Falco? Magari, ma non abbiamo solo loro come obiettivo. Sono due giocatori che interessano e abbiamo anche parlato con il Lecce".