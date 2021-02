Lo stesso tecnico aveva poi confermato la volontà di passare ad una difesa a 4 per cercare maggiore equilibrio.Si il solito modulo, il solito gioco, nessun cambio tattico: la difesa a quattro composta da Pereira, Magallan, Golemic e Luperto era in realtà composta da gli ultimi tre con il portoghese in pianta stabile sulla linea dei centrocampisti con Reca (ufficialmente nei tre offensivo) sulla stessa linea e il terzetto Vulic, Molina, Messias (anche lui sul carta nel pacchetto dei trequartisti); davanti la coppia Ounas – Di Carmine.Quel coraggio che tanto ho ammirato ti è mancato al momento di adottare un altro tipo di calcio, un gioco diverso, allora mi sono chiesto: è davvero il grande allenatore che pensavo fosse ad inizio stagione? Al momento la risposta è no, ammetto di aver sbagliato tutto e certo spero di sbagliare ancora e di essere smentito da qui a fine campionato, ma a queste condizioni ne dubito., non sono queste le nostre partite, perdere nettamente con un avversario così forte ci sta, è anche giusto, ma purtroppo le sconfitte nette cominciano ad essere troppe e così facendo rischiamo di retrocedere con molte giornate di anticipo.. A dirla tutta,, negli anni abbiamo fatto campionati peggiori anche nelle categorie inferiore, mai però è mancata la professionalità, la voglia di lottare, la “cazzimma” come direbbe Rino Gattuso, quest’anno non vedo nulla di tutto questo.