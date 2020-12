Si chiude oggi il 2020, uno degli anni più drammatici della storia dell’umanità, un anno da dimenticare ma cerchiamo di salvare qualcosa. Almeno in termini sportivi il Crotone non può che essere soddisfatto per i risultati che ha ottenuto in questo triste 2020, la seconda promozione in A della storia pitagorica è certamente l’emblema positivo di tutta la città. Certo, l’inizio nella massima serie non è dei migliori, appena 9 punti raccolti frutto di due vittorie e tre pareggi. Vittorie arrivate entrambe in casa contro Spezia e Parma, poi il pareggio casalingo contro i campioni d’Italia in carica della Juventus e due 0-0 esterni in casa di Torino e Udinese. E’ chiaro che tecnicamente il Crotone ha tanto da migliorare, se analizziamo le rose di ogni singola squadra allora forse i nove punti raccolti dagli uomini di Stroppa possono sembrare anche un ottimo risultato. Però, chi arriva in Serie A deve provare a restarci.



Io personalmente continuo ad avere fiducia nella società, nel mister e nella colonna portante della squadra, ma serve di più. Non possiamo sperare che in ogni partita avvenga la magia di Messias che ci risolve i guai, anche gli eroi alla lunga diventano vulnerabili e prevedibili, pertanto bisogna cercare forze fresche. Calciatori di esperienza per la massima serie. Non so che tipo di mercato voglia fare il diesse Beppe Ursino, pare si stiano cercando giovani di valore, ottimo considerando la storia recente della società che ha saputo ottenere il massimo dai giovani e li ha valorizzati al meglio, ma basteranno i giovani? Forse si, forse no. Ma vista la situazione non si può andare avanti con i forse, non servono scommesse ma certezze. E chi sono queste certezze? Non possiamo permetterci grandi nomi e siamo consapevoli di questo, ma serve comunque gente che la Serie A la conosce, gente con un po’ di esperienza. Ma come ho già detto in precedenza, ho fiducia nella società e, soprattutto, nell’operato del nostro direttore sportivo Beppe Ursino, che raramente ha sbagliato qualcosa e sono certo riuscirà a tirare fuori qualche suo “colpo” ad effetto.



Il cammino è ancora lungo, la speranza è tanta e da cronista e tifoso di questa squadra mi auguro che il 2021 regali le stesse gioie del 2020. Pandemia a parte ovviamente!